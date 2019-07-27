«Иногда хочется постарше»: Галкин заснял разговор Пугачевой с Вайкуле

Алла Пугачева в начале июля приехала в Юрмалу. Уже по традиции она там отдыхает с семьей каждое лето. Своего дома у Примадонны там нет, но она снимает комфортабельный особняк. Практически каждый день ее муж Максим Галкин совершает велопрогулку по побережью. А дети наслаждаются природой и резвятся на свежем воздухе. Алла Борисовна побывала на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле и теперь они просто встречаются, чтобы пообщаться.

В прошлом году две подруги придумали рублику «Дамы с Дюн». Они записывают забавные ролики, которые Галкин выкладывает в Сеть. Так 27 июля шоумен разместил новое видео. На этот раз он заснял откровенный разговор Лаймы и Пугачевой о дискотеке и мужчинах.

«Ох, натанцевались! Ноги отваливаются! А какой успех у молодежи!» — стали делиться эмоциями артистки. Потом Алла Борисовна заявила, что на тусовке был мужчина 55-лет. Она назвала его «сопляком», так как ей он показался слишком молодым. Лайма удивилась тому, что ее подруга успела так близко познакомится с незнакомцем, но сразу предложила вечером снова пойти на вечеринку. «Думаешь в темноте мы будем помоложе что-ли?», — поинтересовалась с иронией Пугачева

После этого Примадонна сделала смелое признание: «Когда постоянно перед глазами в моей жизни молодой, молодой, с юмором, молодой, то иногда хочется постарше». Максим Галкин, сразу вмешался в разговор. «Я вам дам постарше!», — воскликнул он. Подруги лишь рассмеялись, спрятав лица за бумажным меню. Поклонники в очередной раз восхитились артистками. Они признались, что отличное чувство юмора Вайкуле и Пугачевой всегда поднимает им настроение.

«До слез!», «Какая замечательная компания», «Молодцы , а Максим супер», «Дамы, браво!», «Какие классные», «Молодые и задорные», — отреагировали на пост подписчики. Теперь они ждут новых смешных роликов от двух подруг.

А вам нравятся такие видео с Примадонной и Вайкуле?