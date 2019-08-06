«Легенды больше нет»: Билан высказался о смерти Вербер

Певец, как и многие другие звезды, не может поверить в новость о трагедии.

Певец Дима Билан присоединился к звездам, скорбящим о смерти fasion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Артист признался, что не был близок с умершей, но понимает, сколько она сделала для мира моды и для своей страны, в частности, для молодых дизайнеров.

«Скольких объединила, скольким дала жизнь в мир моды и скольким помогала! Такие люди — это редкие люди. Я не могу поверить, что легенды больше нет…» — написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Напомним, о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Ей был 61 год. Достаточно крепкая здоровьем женщина отдыхала в Италии, вдруг после ужина ей стало плохо. Россиянку доставили в клинику, медики попытались спасти ее, но не смогли. Жизнь эксперта моды унес анафилактический шок.

Добавим, что в 2015 году Вербер удалось победить рак. Женщина не скрывала, что ей было очень страшно за свою жизнь, но она выкарабкалась. Весь шоу-бизнес России скорбит о ее смерти. Многие отмечают, что она была трудоголиком, преданным своему делу, часто недосыпала и много времени проводила в дороге.