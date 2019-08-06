ЗВЕЗДЫ

«Легенды больше нет»: Билан высказался о смерти Вербер

Певец, как и многие другие звезды, не может поверить в новость о трагедии.

«Легенды больше нет»: Билан высказался о смерти Вербер
Дима Билан скорбит об ушедшей Вербер. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Дима Билан присоединился к звездам, скорбящим о смерти fasion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Артист признался, что не был близок с умершей, но понимает, сколько она сделала для мира моды и для своей страны, в частности, для молодых дизайнеров.

«Скольких объединила, скольким дала жизнь в мир моды и скольким помогала! Такие люди — это редкие люди. Я не могу поверить, что легенды больше нет…» — написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Напомним, о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Ей был 61 год. Достаточно крепкая здоровьем женщина отдыхала в Италии, вдруг после ужина ей стало плохо. Россиянку доставили в клинику, медики попытались спасти ее, но не смогли. Жизнь эксперта моды унес анафилактический шок.

Добавим, что в 2015 году Вербер удалось победить рак. Женщина не скрывала, что ей было очень страшно за свою жизнь, но она выкарабкалась. Весь шоу-бизнес России скорбит о ее смерти. Многие отмечают, что она была трудоголиком, преданным своему делу, часто недосыпала и много времени проводила в дороге.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберАлла Вербер умерлаДима БиланСмерть Аллы Верберутрата

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Легенды больше нет»: Билан высказался о смерти Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: