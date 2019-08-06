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Эвелина Хромченко не поверила в смерть Аллы Вербер

По словам телеведущей, она до последнего надеялась, что эта новость окажется неправдой.

Эвелина Хромченко не поверила в смерть Аллы Вербер
Эвелина Хромченко шокирована смертью Аллы Вербер/globallookpress.com

Популярная телеведущая, журналистка и писательница Эвелина Хромченко в Instagram заявила, что до последнего надеялась, что новость о смерти фэшен-директора ЦУМА Аллы Вербер окажется неправдой.

«Дорогая Алла, ты всегда была значимой частью моей профессиональной и личной жизни. Прощай! Мои глубокие соболезнования твоей маме, твоей дочке, твоим внукам, твоей команде. И хотя я знаю, что это официально, я все равно почему-то надеюсь, что вот-вот на экране высветится твое имя, и ты скажешь, что на самом деле все хорошо», — заявила Эвелина Хромченко.

Также писательница посоветовала успевать при жизни говорить своим близким людям хорошие вещи, когда это им действительно нужно. Тогда все комплименты и теплые слова будут услышаны.

Отметим, что Алла Вербер не так давно была в студии «Русского радио». Во время беседы с Аллой Довлатовой в рамках ее шоу она говорила, что у нее очень напряженный график работы. Спала она в последние годы не больше пятит часов в сутки. Кроме того, женщина искала себе помощника, который бы взял на себя часть ее обязанностей.

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Эвелина Хромченко не поверила в смерть Аллы Вербер
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