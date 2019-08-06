Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

Алла Вербер скончалась в Италии 6 августа. По предварительной причине, она умерла в больнице из-за отказа всех внутренних органов. Медики боролись за жизнь пациентки почти сутки, но, видимо, шансов изначально было очень мало.

Источник, близкий к семье Вербер, рассказал Super, что госпитализации предшествовала длительная болезнь, которая пагубно сказывалась на здоровье россиянки. Алле Константиновне стало плохо после ужина, трапеза состояла из морепродуктов. Не исключено, что это могла быть аллергия, так как у фэшн-директора ЦУМа начался анафилактический шок. Именно он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт.

Источники Ксении Собчак делятся своими подробностями: в больнице врачи диагностировали у Вербер «сепсис», то есть заражение крови. Ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, а спасать знаменитую россиянку прилетели врачи из Израиля.

Оказывается, за последний год Алла Константиновна перенесла на ногах два воспаления легких, они не могли не сказаться на здоровье женщины.

Сейчас родные Аллы Вербер находятся в Италии. Дочь Катя и внуки в очень тяжелом состоянии.

Многие до сих пор отказываются верить в случившееся. Совсем недавно Алла Константиновна рассказывала о планах на будущее и активно делилась событиями из своей жизни в Instagram.

График ее жизни был очень насыщенным: встречи, перелеты, светские мероприятия. Только на Сицилии она успела посетить Alta Moda DG, а до этого была в Турции на юбилее Игоря Крутого, а ранее в Бейруте на свадьбе Эли Сааб-младшего.

Имя Аллы Вербер для российской фэшн-индустрии знаковое. Много лет именно она задавала тон легендарному ЦУМу, теперь же, как пишут блогеры, «это будет простой универмаг с огромным ценником».