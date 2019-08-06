«Это самая страшная вещь»: Алла Вербер рассказывала о своей болезни раком

Алла Вербер умерла 6 августа, она скончалась в Италии, где находилась на отдыхе. Многие знакомые Вербер до сих пор в шоке от этой новости. Татьяна Навка, Лев Kешенко, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров и многие другие опубликовали в Instagram слова соболезнования.

Ее вспоминают не только как креативного трудоголика, но и как женщину, отчаянно любившую свой дом. Мало кто знает, но в те редкие мгновения, когда Алла Константиновна попадала домой, она рисовала, делала соленья и шила.

Каждый год она обещала себе работать меньше, «уходить из офиса до восьми, ходить в театры три раза в неделю», но везде приходила последняя, потому что любимая деятельность фэшн-директора занимала всю ее жизнь.

Вот и теперь многие говорят, что привычка работать 24/7 сыграла дурную службу.

На график не повлияла даже онкология. Она смогла справиться с болезнью, а после признавалась, что «клялась Богу: «Дай мне еще один шанс, и я буду делать все по-другому!» И я благодарна ему, что он меня услышал».

«Множественные химиотерапии и лекарства полностью разъели мой организм. Пять лет я боролась с раком, и эта была непростая борьба. Никто, кроме меня, не знает, как тяжело мне это дается. Я счастлива, что жива и никогда об этом не забываю», — признавалась Вербер в интервью Forbes.

Она не скрывала, что испытала настоящее чувство ужаса и страха, когда услышала диагноз, но старалась не раскисать. Лечилась в России, потом в Израиле, а после были врачи из Нью-Йорка.

«Ужасные! Необъяснимые эмоции! Это самая страшная вещь, которая может произойти, когда здоровый человек узнает, что смертельно болен», — рассказывала Алла Вербер в 2015 году.