«Ушла на взлете»: Рудковская и Канделаки почтили память Вербер

Фэшн-директор ЦУМа скончалась в одной из клиник Форте-деи-Марми на 62-м году жизни.

Телеведущая Тина Канделаки вслед за музыкальным продюсером Яной Рудковской отреагировала на известие о скоропостижной кончины Аллы Вербер. Бизнесвумен умерла на 62-м году жизни. Ранее сообщалось, что знаменитость доставили в одну из клиник Форте-деи-Марми. По предварительной информации, фэшн-директор ЦУМа скончалась из-за обширного инфаркта и отказа внутренних органов.

По словам телеведущей, Алла была невероятно трудолюбивой и сильной женщиной. От других Вербер отличало жизнелюбие — она обладала волевым характером. Канделаки уверена: многие считали бизнесвумен настоящей царицей мира моды.

«Она ушла от нас на взлете», — подметила Тина.

На личной страничке в Instagram своими воспоминаниями делилась и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Так, Яна Рудковская призналась, что дружила с Вербер на протяжении шестнадцати последних лет и считала ее своим наставником. Музыкальный продюсер не скрывает: Алла всегда с особым трепетом относилась к друзьям и близким — старалась всех поддержать и приободрить.