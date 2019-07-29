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Навка в кружевном платье-макси повеселилась на вечеринке Крутого

Свое 65-летие композитор отпраздновал в Турции.

Навка в кружевном платье-макси повеселилась на вечеринке Крутого
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка этим летом отправилась на гастроли в Турцию. Именно там туристы, как и местные жители, смогут насладиться ее шоу «Руслан и Людмила» до конца пляжного сезона. В перерывах между работой она устраивает фотосессии и проводит время с дочкой Надеждой.

Так вышло, что в турецком городе Бодрум решил отпраздновать свой юбилей Игорь Крутой. В честь 65-летия он закатил «Белую вечеринку».

Не только гости, но и сам именинник на празднике был облачен во все белое. Пришла на мероприятие и Навка. Она облачилась в легкое кружевное платье-макси с открытыми плечами. Волосы фигуристка предпочла оставить распущенными. Образ она дополнила миниатюрным клатчем в тон и круглыми сережками. Татьяна позировала для фото со своей подругой Жасмин, которая пришла на праздник в длинном платье-рубашке и открытых босоножках.

На вечеринке Навка также встретила Катю Варнаву. Девушки не удержались и покривлялись на камеру. Вечер прошел весело. Гости пели, танцевали и наслаждались изысканными блюдами. В соцсети спортсменка поделилась фото с праздника, а Жасмин выложила видеоролики.

«Спасибо за ваш талант, за красоту и гармонию, которыми наполнена вся ваша музыка!!! Спасибо за ваше большое сердце, которое согревает всех вокруг и в котором каждому найдётся доброе слово!» — поздравила именинника певица.

Отметим, что утром в день рождения Крутого одной из первых поздравила трехлетняя внучка Деми-Роуз. Она спела для дедушки песню Happy Birthday, чем растрогала артиста. Поздравления он будет принимать до самого вечера. А вот концерт в Москве Игорь даст лишь в ноябре этого года.

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звездный стильИгорь Крутойпевица ЖасминТатьяна Навка

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Навка в кружевном платье-макси повеселилась на вечеринке Крутого
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