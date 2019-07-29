«Талантливый и очень ранимый»: Пригожин поздравил Крутого с юбилеем

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram тепло поздравил своего давнего друга и коллегу Игоря Крутого с юбилеем. Тому исполнилось 65 лет. «Сегодня 65. Это отличный повод поздравить его с таким юбилеем. Талантливый и очень ранимый, полностью соответствующий своей фамилии. Будь здоров и счастлив, твори и процветай, а все остальное ерунда», — заявил супруг певицы Валерии.

Также Иосиф Пригожин опубликовал серию архивных фотографий, на которых он в обществе Игоря Крутого. На одном из снимков присутствует, к примеру, певец Иосиф Кобзон, который ушел из жизни около года назад.

Отметим, что не так давно певица Лайма Вайкуле давала интервью журналистам. Она рассказывала, за что на нее затаил обиду Игорь Крутой. Продюсеру не понравилось, что исполнительница решила без его ведома организовать в латвийской Юрмале музыкальный фестиваль «Рандеву», куда съезжаются уже который год известные музыканты с разных стран. После этого Игорь Крутой не стал общаться с Вайкуле.

Добавим, что Игорь Крутой – блестящий композитор и пианист. Он написал музыку для огромного количества песен, которые стали в последствии хитами.