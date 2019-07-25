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Татьяна Навка не хочет зависеть от Instagram

Бывшая спортсменка готова только время от времени делиться с подписчиками радостными моментами свое жизни.

Татьяна Навка не хочет зависеть от Instagram
ТАТЬЯНА НАВКА. ФОТО: EASTNEWS.RU

Для Татьяны Навки настали времена жизни offline. Она не хочет заходить в социальные сети, выкладывать для аудитории свой каждый «чих и ах», как делают другие. Бывшая спортсменка решила напомнить своим поклонникам, что жизнь прекрасна и без интернета. Об этом фигуристка рассказала в своей очередной публикации популярного микроблога.

«Каждый выбирает для себя сам, но я стараюсь придерживаться баланса во всем, даже в Instagram. Для меня сейчас время offline, когда не хочется выходить в сеть, и быть зависимой от социальных сетей. Время для меня, моих близких, для духовного и душевного…», — пишет Татьяна.

Звезда признается, что иногда, конечно хочется поделиться своими моментами радости с большим количеством людей, но иногда… «а не как в той самой популярной шутке: «Если не выложил обед – значит, не поел».

Татьяна Навка никогда и не скрывала, что семья для нее на первом месте. И главные ее интересы, заботы и радости связаны именно с близкими. Она часто делится с подписчиками семейными снимками и с любовью рассказывает о детях. Вот и недавно звезда призналась, что всегда мечтала о большой семье.

Напомним, сейчас фигуристка замужем за Дмитрием Песковым, они воспитывают общую дочь Надю. Но от прежних браков у каждого из супругов есть дети. У Татьяны дочь Саша, отцом которой является Александр Жулин. А у Пескова от предыдущих отношений дочь Елизавета, а также трое сыновей.

А сколько времени в социальных сетях проводите вы?

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детиДмитрий ПесковИнстаграмсемьяТатьяна Навка

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Татьяна Навка не хочет зависеть от Instagram
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