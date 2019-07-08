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Татьяна Навка поделилась снимком большой и дружной семьи

Фигуристка поздравила всех с Днем любви, семьи и верности.

Татьяна Навка поделилась снимком большой и дружной семьи
У Татьяны Навки очень большая семья/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей страничке в Instagram поделилась снимком, на котором она запечатлена вместе с близкими. На фотографии, которая, судя по всему, сделана во время отдыха на каком-то курорте, можно увидеть саму фигуристку с супругом Дмитрием Песковым, а также их детей.

«Всегда мечтала, что у меня будет большая семья! Но никогда не думала, что настолько. Как говорится: следите за своими мыслями и мечтами — ибо они реализуются в реальность! С Днём семьи, любви и верности дорогие друзья!» – заявила фигуристка.

Отметим, что у спортсменки от первого брака с фигуристом Александром Жулиным растет дочь Саша. Что касается Дмитрия Пескова, то у него от предыдущих отношений дочь Елизавета, а также трое сыновей. Кроме того, у Навки и Пескова есть совместная дочь Надежда. Девочка родилась в августе 2014 года.

Кстати, Навка и Песков сыграли свадьбу уже после рождения дочери. Торжество состоялось 1 августа 2015 года в Сочи. На нем присутствовали самые близкие люди звездной пары.

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Александра ЖулинаДмитрий ПесковЕлизавета Песковасемейное фотоТатьяна Навка

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Татьяна Навка поделилась снимком большой и дружной семьи
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