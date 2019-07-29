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Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем

29 июля знаменитый композитор празднует день рождения.

Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Игорь Крутой. фото: globallookpress.com

Игорь Крутой является композитором, виртуозным пианистом и народным артистом России. 29 июля ему исполнилось 65 лет. В этот знаменательный день рядом с ним находятся его близкие. У него большая семья. Есть сын Николай от первого брака, который уже подарил отцу внучек: Кристину и Маргариту. Со второй женой Ольгой он воспитал дочку Александру, и стал отцом для падчерицы Виктории, которая сейчас растит наследницу Деми-Роуз.

В знаменательный день Крутой опубликовал трогательное видео в соцсети. Как оказалось, с самого утра он получил поздравления от трехлетней внучки Деми-Роуз. В кадре именинник лежит на кровати с девочкой, которая поет ему HappyBirthday. Видно, что малышка очень старается. В какой-то момент Игорь начинает улыбаться и прижимать кроху к себе. «День рождения начался приятно…» — написал он.

К поздравлениям присоединились многие звезды. «Игорь! С днём рождения! Самая обонятельная улыбка нашей страны! И пусть здоровье не изменяет никогда», — отметилась в комментариях Лолита Милявская. «Маэстро с юбилеем», — поздравила Наташа Королева.

Также отреагировали на пост: Юлия Ковальчук, Виктория Дайнеко, Жасмин и другие артисты. Поклонники в свою очередь заверили, что у Крутого замечательная внучка, которая хорошо поет.

Напомним, что в честь 65-летия композитор даст праздничный концерт в Москве, но состоится он только 3 ноября. Ранее он говорил, что концерт соберет множество звезд, среди которых Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Татьяна Навка, Алексей Ягудин. Шоу пройдет в стиле «кроссовер»: гости услышат музыку, которая будет сочетать в себе элементы сразу нескольких направлений.

А какие композиции Крутого нравятся вам?

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Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
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