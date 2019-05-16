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Юлия Барановская перевоплотилась в блондинку для новой фотосессии

Многие отметили, что телеведущей очень к лицу новый образ.

Юлия Барановская перевоплотилась в блондинку для новой фотосессии
Юлия Барановская / Global Look Press

В отличие от других звезд российского шоу-бизнеса, Юлия Барановская не любит часто экспериментировать с имиджем — телеведущая верна натуральному русому цвету волос, который подчеркивает голубизну ее глаз.

Однако в новой фотосессии для издания People Talk бывшая супруга Андрея Аршавина примерила неожиданный для себя образ блондинки. 33-летняя Барановская позировала в рубашке на голое тело. Съемки проходили в одном из московских отелей.

Фотография с Юлией появилась на официальной странице издания People Talk в соцсети Instagram. Интернет-пользователям пришелся по душе новый образ телеведущей. Впрочем, некоторые усомнились в том, что Барановская кардинально сменила имидж. Они посчитали, что бывшая супруга Аршавина использовала парик.

«Как ей идет новый образ», «Дженнифер Энистон напомнила», «Светленькой ей и правда лучше», «Я думаю, это парик», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее Юлия Барановская призналась, что в юности подруги пытались привить ей комплексы, называя ее «страшненькой».

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блондинкановая фотосессияновый образЮлия Барановская
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Юлия Барановская перевоплотилась в блондинку для новой фотосессии
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