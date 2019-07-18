Юлия Барановская призналась, что мечтает о четвертом ребенке

Многодетная мама рассказала, что не проверяет уроки у детей и говорит с ними на интимные темы.

Юлия Барановская многодетная мама, но ей удается совмещать воспитание детей с плотным рабочим графиком. Секреты у мамы свои: во-первых, ей уже 14 лет помогает няня. Во-вторых, Юлия старается не притеснять детей и не навязывать им своего мнения.

Она признается, что не спрашивает у старшего сына кем он хочет стать, ведь это и «для взрослого-то очень сложный вопрос». Каждый выбор детей она старается поддержать, а если возникают сложные или неудобные вопросы – ответить на них.

Старшему сыну Юлии Артему 13 лет, за то время, что он учится в школе, мама не проверяла домашние задания ни разу. Самостоятельность дает свои плоды – маму ни разу не вызывали в школу, потому что у сына нет проблем с учебой.

Яна – средний ребенок, ей 11 лет. За плечами начальная школа, которую девочка закончила с отличием. Юлия отмечает, что в отличие от старшего сына, дочка может слукавить с домашней работой, но даже учитывая это обстоятельство мама не вмешивается в школьные дела.

«Я искренне считаю, что дети должны сами учиться выстраивать отношения со взрослыми и сверстниками», — делится с проектом Deti.Mail телеведущая.

6-летний Арсений тоже в этом году пойдет в школу, пока Барановская не представляет, как будет организован процесс. Ее старшие дети начинали учиться в Лондоне с четырех лет. Тем не менее, она уверена, что у мальчика все получится, он обладает отличным характеров о котором мечтала мама: рассудительный и внимательный, при этом мальчик очень эмоционален и имеет по всем вопросам свою позицию.

«Старшие дети уже в таком возрасте, что интересуются отношениями взрослых, порой задают неудобные вопросы. Я считаю, что не надо стесняться таких бесед, мы говорим на эти темы. Раньше нас всегда пугали этим словом «секс», непонятно, зачем», — рассуждает Барановская.

Кстати, Юлия Барановская допускает, что может родить еще одного ребенка. Но это произойдет если у не будет настоящая семья.

Недавно в СМИ появились новости, что Юлия тайно вышла замуж. В качестве избранника назывался Александр Телесов, но Барановская уверяет, что это не соответствует действительности. Если бы она получила предложение руки и сердца, то не стала прятать свадебную церемонию в джунглях, а устроила красивое торжество, сообщает сайт Актуальные новости.