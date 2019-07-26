Звездный стиль

Барановская появилась на фестивале «Жара» в золотом «инопланетном» комбинезоне

Телеведущая с радостью общалась с журналистами и отвечала на все вопросы.

Барановская появилась на фестивале «Жара» в золотом «инопланетном» комбинезоне
Барановская предстала в необычном образе на "Жаре"/пресс-служба певицы

Телеведущая Юлия Барановская предстала перед многочисленными зрителями и журналистами на фестивале жара в Баку в золотом «инопланетном» комбинезоне. Звезда и бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина с радостью позировала многочисленным фотографам, а также отвечала на вопросы журналистов.

«Красная дорожка фестиваля «Жара 2019» в Баку. Начали. Комбинезон. Сегодня я золотая», — похвасталась своим необычным нарядом звезда, которая в нем действительно чем-то напоминает инопланетянку.

В комментариях между тем пользователи стали интересоваться, когда выйдут новые выпуски программы «Мужское/Женское», которую Юлия Барановская ведет на Первом канале. Звезда заявила, что сейчас вся съемочная бригада в отпуске. «У всех каникулы. Осталось чуть-чуть и мы начнем съемки», — сказала популярная ведущая.

Напомним, что в Баку стартовал музыкальный фестиваль «Жара», на который приехали многие звезды отечественной эстрады. В течение нескольких дней они будут радовать своим творчеством местных зрителей. Главным вдохновителем и организатором фестиваля является известный певец Эмин Агаларов. Именно он пригласил всю элиту российского шоу-бизнеса в столицу Азербайджана.

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Андрей Аршавинфестиваль "Жара" в БакуЭмин АгаларовЮлия Барановская

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Барановская появилась на фестивале «Жара» в золотом «инопланетном» комбинезоне
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