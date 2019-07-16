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«Все стареют, я молодею»: Савельева показала архивное фото в купальнике

Певица не стала участвовать в звездном челлендже с искусственно «состаренной» внешностью.

«Все стареют, я молодею»: Савельева показала архивное фото в купальнике
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

Еще в марте Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов стали родителями общего малыша — сына Леона. У актера, ставшего узнаваемым благодаря сериалу «Татьянин день», есть уже взрослая дочь, 24-летняя Анастасия. Девушка живет в Штатах, однако поддерживает отношения и с отцом, и со своей мачехой. Разница в возрасте между Сашей и Настей незначительная — всего одиннадцать лет. Поэтому девушки с легкостью смогли найти общий язык. Наследница Сафонова была рада тому, что у нее появился долгожданный братик.

Несмотря на то, что Саша родила первенца только с три с половиной месяца назад, она ведет активную жизнь в соцсетях. Актрисе удалось скинуть набранные за время беременности килограммы благодаря заботам о новорожденном сыне. Однако, несмотря на это, Савельева решила опубликовать в микроблоге свое архивное фото в бикини. Примечательно, что Савельева не стала участвовать в челлендже с искусственно «состаренной» внешностью.

«Пока все стареют, я молодею», — не без иронии подметила певица, вспомнив о снимке двухлетней давности.

Ранее свои «состаренные» лица показывали Кристина Асмус, Гарик Харламов, Агата Муцениеце, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и многие другие.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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«Все стареют, я молодею»: Савельева показала архивное фото в купальнике
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