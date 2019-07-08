Семейный лифтолук: Савельева вышла на прогулку с мужем и крохой-сыном

35-летняя Саша Савельева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. Кадр был сделан в лифте. На фото экс-солистка группы «Фабрика» запечатлена вместе с мужем Кириллом Сафоновым и детской коляской. Судя по всему, исполнительница со своим возлюбленным сходила на прогулку с четырехмесячным сыном Леоном.

Ранее певица утверждала, что с рождением первенца она стала больше времени уделять близким. Кроме того, артистка решила покинуть девичий коллектив вслед за Сати Казановой. По словам Саши, теперь главным ее слушателем станет маленький сынишка, которому она будет петь колыбельные.

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«День семьи, любви и верности! Как приятно праздновать втроем», — добавила певица.

Напомним, что Саша Савельева подарила Кириллу Сафонову долгожданного наследника в марте. У актера уже есть 24-летняя дочь Анастасия, а для певицы этот ребенок стал первым. В одном из последних интервью партнер Анны Снаткиной по сериалу «Татьянин день» рассказал о том, что во всем старается помогать своей возлюбленной, которой материнство в новинку. Саша может доверить сына заботам отца, прекрасно зная, что муж справится с грудным младенцем. Сафонов признался, что сам меняет Леону пеленки и ходит с ним на прогулки.