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Харламов, Батрутдинов и Галыгин реалистично «состарились»

Снимки преобразившихся юмористов прокомментировали звезды российского шоу-бизнеса.

Харламов, Батрутдинов и Галыгин реалистично «состарились»
Звезды прокомментировали снимки "постаревших" юмористов. Фото: globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов – известный любитель попробовать на себе всевозможные фильтры и прочие технологические новинки. Он не стесняется преображаться и представать в необычном виде перед своими поклонниками в социальной сети Instagram. А его уморительные ролики из жизни, постановочное съемки и высмеивание шоу «Давай поженимся!» и его ведущей Ларисы Гузеевой вообще отдельная история.

Но вот на этот раз Гарик рискует превзойти сам себя. Он решил показать себя и своих друзей по Comedy Club Вадма Галыгина и Тимура Батрутдинова. Все они предстали перед аудиторией изрядно состарившимися. Преображение получилось настолько достоверным благодаря специальному фильтру, что, кажется, вот так и будут выглядеть звезды в преклонном возрасте.

Кстати, этот пост Харламова активно комментировали российские звезды. Например, Игорь Николаев отметил, что «фейк» выдает лоснящийся нос юмориста. Саша Савельева отметила, что ее из всей троицы больше всего поразило преображение Гарика. Иосиф Пригожин назвал Гарика «старикашкой». А дизайнер Игорь Гуляев отметил, чтобы так выглядеть, кто-то из юмористов должен пристраститься к спиртному лет на десять. Дизайнер предположил, что это Вадим Галыгин.

Комменатии звезд на странице Гарика Харламова в Instagram
Комментарии звезд на странице Гарика Харламова в Instagram
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Тэги:

Вадим ГалыгинГарик ХарламовИгорь ГуляевИгорь НиколаевИосиф ПригожинЛариса Гузеевапрограмма "Comedy Club"Программа «Давай поженимся!»

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Харламов, Батрутдинов и Галыгин реалистично «состарились»
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