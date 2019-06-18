ЗВЕЗДЫ

Клетка и полоска: Шейк оделась в одном стиле с маленькой дочкой

Супермодель сфотографировали на прогулке с Леей в Нью-Йорке.

Клетка и полоска: Шейк оделась в одном стиле с маленькой дочкой
Ирина Шейк продолжает выходить на подиум после расставания с Купером. Фото: globallookpress.com

Расставание не помешало Ирине Шейк и Брэдли Куперу вместе заботиться о дочери, двухлетней Лее. Звездные родители договорились сохранить хорошие отношения ради наследницы и после разрыва гуляют с малышкой по очереди.

На этих прогулках Ирина и Брэдли неизменно попадают в объективы камер папарацци, а последнее появление супермодели и ее дочери на публике в Нью-Йорке умилило поклонников. На опубликованных в Instagram снимках можно увидеть, что Шейк и девочка одеты в одном стиле.

Для себя молодая мама выбрала платье в клетку, а для дочери – сарафан из ткани тех же оттенков, но в полоску. Шейк покатала ребенка на качелях и разрешила ей поиграть с кукольной коляской.

Напомним, по слухам, звездная пара распалась из-за Леди Гаги, с которой Купер якобы закрутил роман на съемках его картины «Звезда родилась». Официально Ирина и Брэдли эту информацию не комментируют, однако не похоже, что они тяжело переживают расставание после четырех лет отношений.

Так, актера недавно видели в дружеской компании, на обеде в ресторане он выглядел спокойным и расслабленным. А Шейк появилась на публике с приятельницей Стеллой Максвелл, девушки держались за руки и весело болтали. Днем позже модель уже пила шампанское на вечеринке другой своей знаменитой подруги, Донателлы Версаче.

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Клетка и полоска: Шейк оделась в одном стиле с маленькой дочкой
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