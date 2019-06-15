Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером

Модель старается не показывать, что в её жизни произошло неприятное событие.

После четырех лет отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. Пока звезды стараются не комментировать ситуацию. Модель продолжает публиковать в Instagram светскую жизнь без забот. После разрыва Ирина Шейк пришла к близкой подруге Донателле Версаче. Кутюрье подарила модели несколько пакетов брендовой одежды в качестве утешения.

Глава модного дома пригласила её поучаствовать в показе Versace во Флоренции. Модель прошлась по подиуму вместе с сестрами Хадид и Стеллой Максвелл. Показ закончился грандиозной вечеринкой, на которой Ирина Шейк выпила бокал шампанского в компании директора Versace.

«Спасибо за то, что ты такая красивая, а также за то, что ты такая хорошая подруга», — написала Донателла Версаче.

В комментариях не обошли стороной расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. «Тем временем планирует месть Леди Гаге», — пошутили подписчики в Instagram.

По мнению близких пары и авторитетных изданий, причиной разрыва стала именно эпатажная певица. Слухи о тайном романе появились ещё во время «Оскара». Брэдли Купер и Леди Гага вместе работали над фильмом «Звезда родилась». Актёры исполнили на церемонии песню «Shallow» так чувственно, что Ирина Шейк приревновала гражданского мужа.