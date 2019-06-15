ЗВЕЗДЫ

Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером

Модель старается не показывать, что в её жизни произошло неприятное событие.

Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером
Ирина Шейк и Донателла Версаче. Фото: globallookpress

После четырех лет отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. Пока звезды стараются не комментировать ситуацию. Модель продолжает публиковать в Instagram светскую жизнь без забот. После разрыва Ирина Шейк пришла к близкой подруге Донателле Версаче. Кутюрье подарила модели несколько пакетов брендовой одежды в качестве утешения.

Глава модного дома пригласила её поучаствовать в показе Versace во Флоренции. Модель прошлась по подиуму вместе с сестрами Хадид и Стеллой Максвелл. Показ закончился грандиозной вечеринкой, на которой Ирина Шейк выпила бокал шампанского в компании директора Versace.

«Спасибо за то, что ты такая красивая, а также за то, что ты такая хорошая подруга», — написала Донателла Версаче.

В комментариях не обошли стороной расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. «Тем временем планирует месть Леди Гаге», — пошутили подписчики в Instagram.

По мнению близких пары и авторитетных изданий, причиной разрыва стала именно эпатажная певица. Слухи о тайном романе появились ещё во время «Оскара». Брэдли Купер и Леди Гага вместе работали над фильмом «Звезда родилась». Актёры исполнили на церемонии песню «Shallow» так чувственно, что Ирина Шейк приревновала гражданского мужа.

Вам может быть интересно:

Светится от счастья: Ирина Шейк появилась на публике за руку с подругой Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером Купер и Шейк заботятся друг о друге после расставания

Тэги:

Донателла ВерсачеИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли КуперИрина Шейк и Брэдли Купер расстались
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером
Интересно?
Поделись с друзьями: