Друг Шейк подтвердил: причина ее разрыва с Купером — Леди Гага

По словам инсайдера, модель начала подозревать гражданского мужа в изменах еще до церемонии вручения «Оскара».

Ирина Шейк четыре года жила с Брэдли Купером. Вместе они воспитывали дочь Лею. Русскую модель и американского актера считали одной из самых красивых пар Голливуда. Однако после съемок Купера в фильме «Звезда родилась», где пару ему составила Леди Гага, поползли слухи о романе двух звезд. Как выяснилось, Ирина Шейк подозревала гражданского мужа в неверности задолго до церемонии вручения «Оскара».

«Отношение Брэдли с мамой его малышки Ириной начали разваливаться, когда он снимался с Леди Гагой. Ирина Шейк обвиняла его много раз в том, что он изменял ей со своей коллегой», — рассказал друг модели порталу Mirror.

По словам инсайдера, Брэдли Купер очарован певицей. Он готов часто звонить ей и видеться в нерабочее время. Леди Гага не хочет портить отношения с Ириной Шейк. При этом артистка не прекращает общение с Купером.

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Многие поклонники заговорили о возможном романе между Леди Гагой и Брэдли Купером после их совместного выступления на «Оскаре». Актеры чувственно исполнили песню из фильма «Shallow». При этом Леди Гага отрицает связь с Купером. По ее словам, они просто играли на публику, так же как и в кино.