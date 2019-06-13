Брэдли Купер засветился с дочерью впервые после разрыва с Шейк

Актер вышел на прогулку с двухлетней Леей и ее няней.

После того, как стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, актер ни разу не появился на прогулке с двухлетней дочерью Леей де Сьен. Наконец артист вышел на улицу вместе с девочкой, и его немедленно засняли фотографы.

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На распространившихся в интернете снимках Купер несет ребенка на руках. Рядом с ним находится молодая женщина – няня малышки. Как отметили обсудившие эти кадры поклонники, Лея в своей оранжевой футболке и светлых штанишках выглядит просто очаровательно.

«Какое нежное фото, папа и дочка!», «Очень мило», «Красивый ребенок», «Этот снимок вызывает улыбку», «Ей нужна мама. Но у мамы много работы», «Брэдли – отличный отец», – пишут фанаты в Instagram.

Как сообщает портал Hollywood Life, на днях Купера видели в компании друзей в одном из развлекательных клубов Лос-Анджелеса. Актер выглядел расслабленным и вполне довольным, несмотря на сложный период в его жизни. Шейк тоже старается не впадать в уныние. Супермодель отправилась поработать в Исландию и показала поклонникам откровенный кадр с очередных съемок.

После разрыва пара решила сохранить хорошие отношения ради дочки. «Они оба любят девочку и будут рядом с ней», – рассказал осведомленный источник журналу People.