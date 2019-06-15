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Светится от счастья: Ирина Шейк появилась на публике за руку с подругой

Супермодель вышла прогуляться в компании Стеллы Максвелл.

Светится от счастья: Ирина Шейк появилась на публике за руку с подругой
Стелла Максвелл и Ирина Шейк. Фото: globallookpress©Wiese/face to face

Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не вместе. Одна из красивых звездных пар распалась после четырех лет отношений. Но, кажется, бывшие возлюбленные совсем не грустят друг без друга и прекрасно проводят время.

Брэдли недавно видели на дружеском обеде в ресторане, в окружении приятелей актер выглядел умиротворенным и весьма довольным жизнью. А накануне на публике появилась и Шейк. Красавица попала в объективы камер, когда прогуливалась во Флоренции за руку со своей подругой, ирландской моделью Стеллой Максвелл.

Дамы активно общались, а смеющаяся Ирина буквально светилась от счастья, как будто бы и не расставалась с избранником.

Возможно, у Шейк и Купера действительно был лишь деловой, а не романтический союз. По крайней мере, так считает Виктория Боня, заявившая, что пара подписала некий контракт. Как только срок этого договора истек, завершились и отношения знаменитостей. Как рассказала Боня, аналогичные договоренности были у супермодели с футболистом Криштиану Роналду.

«Сейчас женщины готовы на все. Был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались», – цитировал телеведущую портал Teleprogramma.pro.

Впрочем, Виктория уверена, что когда-нибудь Шейк обязательно найдет «настоящего мужчину» и создаст крепкую семью.

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Светится от счастья: Ирина Шейк появилась на публике за руку с подругой
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