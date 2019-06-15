Светится от счастья: Ирина Шейк появилась на публике за руку с подругой

Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не вместе. Одна из красивых звездных пар распалась после четырех лет отношений. Но, кажется, бывшие возлюбленные совсем не грустят друг без друга и прекрасно проводят время.

больше по теме Бывший парень Леди Гаги заинтересовался Ириной Шейк Кристиан Карино обратил внимание на откровенное фото расставшейся с Брэдли Купером супермодели.

Брэдли недавно видели на дружеском обеде в ресторане, в окружении приятелей актер выглядел умиротворенным и весьма довольным жизнью. А накануне на публике появилась и Шейк. Красавица попала в объективы камер, когда прогуливалась во Флоренции за руку со своей подругой, ирландской моделью Стеллой Максвелл.

Дамы активно общались, а смеющаяся Ирина буквально светилась от счастья, как будто бы и не расставалась с избранником.

Возможно, у Шейк и Купера действительно был лишь деловой, а не романтический союз. По крайней мере, так считает Виктория Боня, заявившая, что пара подписала некий контракт. Как только срок этого договора истек, завершились и отношения знаменитостей. Как рассказала Боня, аналогичные договоренности были у супермодели с футболистом Криштиану Роналду.

«Сейчас женщины готовы на все. Был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались», – цитировал телеведущую портал Teleprogramma.pro.

Впрочем, Виктория уверена, что когда-нибудь Шейк обязательно найдет «настоящего мужчину» и создаст крепкую семью.