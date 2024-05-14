Стилист объяснил, почему Ани Лорак пришла на премию «Жара» в простом костюме: «У этого образа есть свои подтексты»

Ани Лорак в монохромном образе вышла в свет. Фото: Global Look Press

Ани Лорак на светском мероприятии отметилась в непривычном образе. Однако стилист Руслан Громов заявил, что у нее не только актуальный образ, но и уместный.

Ани Лорак в 45 лет не перестает следить за фигурой. Она обычно подбирает женственные и яркие платья, когда появляется на публике. 13 мая в Москве состоялась премия «Жара». На мероприятиии собрались популярные артисты. 

Лорак для выступления выбрала нюдовое боди, а вот на ковровой дорожке позировала с наградой в черном костюме. Она выбрала брюки с высокой посадкой и укороченный жакет. Лук подчеркнул ее фигуру. Дополнили ее аутфит туфли Versace. 

Некоторые поклонники посчитали, что певица промахнулась с образом, так как он выглядел простым. 

Ани Лорак получила награду. Фото: соцсети Ани Лорак

Для Teleprogramma.pro ее образ оценил профессиональный стилист Руслан Громов.

«В целом я бы не стал осуждать образ певицы, поскольку нет острого повода. Она же не заявилась на красную дорожку в спортивном костюме. Брюки и жакет более чем уместны.

Конечно, хочется на премиях и прочих событиях видеть на артистах более продуманные и красивые образы, но не всегда получается угодить каждому. 

Я хорошо понимаю Лорак, не всегда хочется быть попугаем, иногда можно выйти в свет в чем-то попроще. А также, я думаю, у этого образа есть свои подтексты. 

И давайте не будем забывать, что высокая посадка брюк по-прежнему актуальна, не смотря ни на что, короткие жакеты в тренде, а обувь, которая на певице, уже не настолько модная, но к образу идеально подходит», — высказался эксперт. 

Ани Лорак. Фото: соцсети Ани Лорак

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