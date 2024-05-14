Стилист объяснил, почему Ани Лорак пришла на премию «Жара» в простом костюме: «У этого образа есть свои подтексты»

Ани Лорак в 45 лет не перестает следить за фигурой. Она обычно подбирает женственные и яркие платья, когда появляется на публике. 13 мая в Москве состоялась премия «Жара». На мероприятиии собрались популярные артисты.

Лорак для выступления выбрала нюдовое боди, а вот на ковровой дорожке позировала с наградой в черном костюме. Она выбрала брюки с высокой посадкой и укороченный жакет. Лук подчеркнул ее фигуру. Дополнили ее аутфит туфли Versace.

Некоторые поклонники посчитали, что певица промахнулась с образом, так как он выглядел простым.