Певец Данко призвал выдать Ани Лорак российский паспорт: «Это наши люди»

Недавно стало известно, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), много выступающая в России с 2010-х годов, подала заявление на получение гражданства нашей страны. Произошло это еще в феврале, вопрос с гражданством пока находится на рассмотрении. Ранее российские паспорта получили Регина Тодоренко и певица Анна Асти (Дзюба).

Сегодня Лорак в соцсетях сообщила о внезапной смерти своего отца. Причину его ухода из жизни она не назвала.

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.pro высказал мнение, что Ани Лорак, как и Анне Асти, которая получила паспорт осенью 2023 года, нужно предоставить гражданство, поскольку она активно выступает в России и проявляет «понимание ситуации».

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