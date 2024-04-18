Певец Данко призвал выдать Ани Лорак российский паспорт: «Это наши люди»

Недавно стало известно, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), много выступающая в России с 2010-х годов, подала заявление на получение гражданства нашей страны. Произошло это еще в феврале, вопрос с гражданством пока находится на рассмотрении. Ранее российские паспорта получили Регина Тодоренко и певица Анна Асти (Дзюба).
Сегодня Лорак в соцсетях сообщила о внезапной смерти своего отца. Причину его ухода из жизни она не назвала.
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.pro высказал мнение, что Ани Лорак, как и Анне Асти, которая получила паспорт осенью 2023 года, нужно предоставить гражданство, поскольку она активно выступает в России и проявляет «понимание ситуации».
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«Конечно, надо. Это наши люди. Да и в общении ничем не отличаются украинские люди от русских. Просто кто-то попал под пропаганду. А это люди с нормальным пониманием ситуации, они давно с нами работали. Если просят, значит, наши», — считает Данко.