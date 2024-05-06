Ани Лорак — о своем участии в шоу «Маска»: «Три месяца жить в условиях абсолютного вранья»

В минувшее воскресенье, 5 мая, на телеканале ТНТ состоялся финал шоу «Маска». Певица Ани Лорак участвовала в проекте в маске Кота и заняла второе место.

Ани Лорак поделилась своими впечатлениями от участия в популярном телевизионном шоу «Маска». Певица призналась, что это был один из самых сложных периодов в ее жизни. Она была вынуждена жить в условиях абсолютной лжи на протяжении трех месяцев. И после проекта буквально смогла выдохнуть.

«Ну наконец-то это все закончилось, как я это выдержала, как я на это согласилась? Три месяца жить в условиях абсолютного вранья… вы не понимаете, что это такое!» - сказала Ани Лорак.

Лорак рассказала, что ей приходилось обманывать свою дочь, которая является поклонницей шоу «Маска». Девочка часто спрашивала маму, не участвует ли она в проекте, и певице приходилось отвечать отрицательно.