Ани Лорак ответила Исааку Виджраку на публичное признание в любви: «Жизнь прекрасна благодаря тебе»

Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочку Софию, несколько лет была одна. Но в 2023 году после путешествия артистка перестала скрывать роман с испанцем Исааком Виджраком. Теперь пара не расстается.

Тренер по йоге сопровождает возлюбленную даже на гастролях. Он познакомился с ее дочкой. У самого Исаака тоже есть дети от прошлых отношений. А накануне он публично признался в любви певице. Спортсмен выложил фото с избранницей и посвятил ей пост.

«Идеального партнера не существует, если вы не видите несовершенства как совершенную вещь, тогда он становится лучше Великого. Ани Лорак, жизнь с тобой как есть лучшее мороженое 24/7 и никогда не уставать от него», – написал Виджрак.

Артистка отреагировала на его слова. Она решила ответить ему взаимностью.

«Я люблю тебя... Жизнь прекрасна благодаря тебе...» – заявила Лорак.

К слову, ранее она призналась, что если будет организовывать свадьбу, то торжество будет скромным.