Туристам рассказали, почему сейчас лучше всего ехать в Сочи, а не в Геленджик и Анапу

Гостиницы в Сочи переполнены путешественниками почти до предела — под 90%. Одновременно отдыхают 189 тысяч человек, что делает пребывание на побережье почти невыносимым. Отпускников целые толпы.

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Сейчас лучше не плавать на главных пляжах, а отходить в более отдаленные уголки, где меньше людей. Там есть вероятность найти кристально чистую воду, да и в целом с удобством разместиться. По данным краевого гидрометцентра, вода в Сочи сейчас прогрелась до +27 градусов.

Людей много не только у моря, но и в горах. Побывавшие на высоте туристы предупреждают, что на курортах «Роза Хутор» и «Красная поляна» очень много путешественников.

А еще в Сочи из-за жары пересох Агурский водопад. Если будет желание туда сходить, то следует учесть, что вода есть только в нижнем течении — сейчас она мутная и с резким запахом сероводорода, сообщает 93.ru.

По словам уже отдохнувших, Сочи может стать самым лучшим вариантом отдыха в июле. К примеру, в Геленджике сейчас отпускники буквально лежат друг у друга на головах, а в Анапе приходится нюхать смрад гниющих на берегу водорослей.