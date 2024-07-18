Отдыхающих в Сочи попросили не сидеть на берегу Черного моря и не купаться в нем

Туристов, проводящих время на Черноморском побережье, предупредили о прогнозируемом ухудшении погодных условий в ближайшее время в Сочи.

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По информации метеорологов, 18 июля на курорте ожидаются интенсивные осадки и грозы. Также метеорологи обещают усиление юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

Как сообщили в администрации Сочи, все службы функционируют в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем оперативного штаба.

Отпускникам и горожанам рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и принять необходимые меры безопасности. Спасатели напомнили курортникам, что при возникновении непредвиденной ситуации на воде нужно звонить по номеру 112, передает vesti-sochi.tv.

Ранее отдыхающим в Сочи сообщили о невыносимой жаре. Туристам не стоит рассчитывать на приятную погоду.