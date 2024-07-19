Туристы в Анапе вынуждены плавать в болоте и нюхать смрад гниющих на берегу Черного моря водорослей

Гости и жители Анапы уже не одну неделю выражают недовольство по поводу зеленых водорослей у берега, которые называются камкой. Это связано с тем, что в нынешнем году Черное море существенно прогрелось.

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Местные жители утешают туристов: есть места, где все идеально чисто. Так что, если прогуляться вдоль берега, можно обнаружить чистое море.

Однако сами отдыхающие замечают, что «болот» довольно много. Детей же зеленые водоросли не пугают — они лепят из них различные фигурки на берегу. Еще одно распространенное развлечение — скатать из камки небольшой шарик и перебрасывать его друг другу, находясь в воде.

Однако в Анапе можно отдохнуть не только на песчаных пляжах, где в июле много водорослей. В городе около 19 километров каменистого побережья — там камки точно не будет. Зато могут встретиться медузы. Отдыхающие утверждают, что пока их не очень много. Лучше всего отправляться купаться рано утром — тогда вода кристально чистая. Согласно данным краевого гидрометцентра, температура моря сейчас составляет +25 градусов, пишет 93.ru.

Ранее рассказывалось о том, что пляжи в Анапе сейчас переполнены — люди стоят друг на друге.