Отдохнувшие на Черном море в этом году «проклинают» Геленджик

Тем, кто только планирует отправиться на отдых в Геленджик, рассказали о нынешней обстановке на пляжах курорта.

Дело в том, что сейчас самый разгар курортного сезона, поэтому побережье буквально трещит от туристов, которые оккупируют гальку с самого утра. И если прийти позже 8 часов, то хорошего места уже не найти — у воды его точно не будет.

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Радует то, что нет водорослей, которые заполонили песчаные пляжи Анапы. Примечательно и то, что нет медуз. Вода у самого берега мутная из-за большого скопления туристов, но все же не самая грязная — без мусора.

Если не обращать внимания на все эти мелочи, то можно вполне хорошо отдохнуть. Однако для многих отпускников отдых в Геленджике в самый разгар сезона становится настоящим испытанием из-за наплыва туристов, сообщает 93.ru.

Ранее стало известно, как сейчас отдыхается в Анапе.