Недовольная отдыхом в Сочи туристка оставила честный отзыв

Россиянка провела в Сочи три недели и поделилась своими впечатлениями. Она призналась, что курорт потерял для нее былую привлекательность, и, скорее всего, она больше не вернется в город-курорт.

Девушка выразила недовольство пляжами. По ее словам, из-за обилия городской застройки и пирсов-волнорезов, уходящих в море каждые 100-200 метров, она не смогла насладиться природной красотой.

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Туристка также была разочарована транспортной инфраструктурой города, который претендует на звание столицы пляжного отдыха России. Она заявила, что общественный транспорт в Сочи переполнен до такой степени, что люди буквально висят друг на друге. А поездки на личном транспорте могут вызвать не менее негативные эмоции.

Кроме того, путешественница отметила, что прогуливаться в городе особо негде, а прогулки к природным достопримечательностям, некоторые из которых расположены почти в городской черте, стали платными.

В итоге она пришла к выводу, что недостатки Сочи перевешивают его достоинства. И, учитывая высокую стоимость путевки, которая порой исчисляется сотнями тысяч рублей, автор отзыва не думает, что поедет еще, пишет mk.ru.

Ранее стало известно о том, какая погода в Сочи будет в июле.