Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае в июле: спойлер — шикарной

В июле Сочи обещает стать настоящим райским уголком для любителей солнца и тепла. Метеорологи прогнозируют не меньше 28 солнечных дней. Столбик термометра не будет подниматься выше +29 градусов, ночной минимум — 18 градусов.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
В Адлере средняя месячная температура ожидается около +26 градусов.
Много солнечных дней во втором летнем месяце будет и в Анапе. Воздух прогреется до +30 градусов. Осадки же прогнозируются умеренными, пишет издание «Известия».
Ранее стало известно о том, что Черное море у берегов Сочи прогрелось до +28 градусов. Сейчас немного прохладнее в Анапе и Новороссийске, Туапсе и Геленджике.
Читайте также: