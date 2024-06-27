Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае в июле: спойлер — шикарной

В июле Сочи обещает стать настоящим райским уголком для любителей солнца и тепла. Метеорологи прогнозируют не меньше 28 солнечных дней. Столбик термометра не будет подниматься выше +29 градусов, ночной минимум — 18 градусов.

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В Адлере средняя месячная температура ожидается около +26 градусов.

Много солнечных дней во втором летнем месяце будет и в Анапе. Воздух прогреется до +30 градусов. Осадки же прогнозируются умеренными, пишет издание «Известия».

Ранее стало известно о том, что Черное море у берегов Сочи прогрелось до +28 градусов. Сейчас немного прохладнее в Анапе и Новороссийске, Туапсе и Геленджике.