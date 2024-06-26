Туристка раскрыла обман таксистов в Сочи с повышением стоимости поездки

Туристка, которая решила провести свой отпуск в Сочи, раскрыла хитрость местных таксистов. Они нашли новый способ искусственного повышения цен на свои услуги. Когда они видят новый заказ, они используют определенную стратегию.

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По словам отдыхающей, водители южного курорта, чтобы увеличить стоимость поездки, следят за ростом спроса. Они сами начинают заказывать автомобили через свои мобильные телефоны.

«С нескольких телефонов отправляют запросы на поездки, тем самым повышая стоимость проезда», — цитирует путешественницу vokrugsveta.ru.

Это позволяет им обмануть алгоритм, который из-за снижения количества свободных автомобилей автоматически повышает цены. В результате страдают туристы, которые вынуждены платить больше.

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