В горах Сочи открыли новые туристические тропы

В Сочи для туристов стали доступны новые виды развлечений. Открыта пара маршрутов на вершину Черная Пирамида. Это горный пик популярного курорта Красная поляна. С данной вершины открывается великолепный панорамный вид на величественные пики Большого Кавказа, живописную долину реки Мзымта и горные поселки, расположенные вдоль ее берегов.

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Первый маршрут предполагает легкую прогулку продолжительностью 40 минут, которая не требует никакой особой физической подготовки.

Второй маршрут представляет собой увлекательную прогулку по кольцевой тропе, восхождение по которой занимает около часа. Этот маршрут проходит через скалистый участок, оборудованный металлическими конструкциями, требует использования специального снаряжения, сообщает kubnews.ru.

Ранее стало известно, что Черное море вновь начало штормить. Сильный ветер будет в Сочи, его порывы усилятся до 17 м/с.