Черное море у берегов Сочи прогрелось до +28 градусов

В Сочи уже пик курортного сезона, на многих пляжах с самого раннего утра сложно найти место. Курортников, которые только отправляются к Черному морю, интересует вопрос не только о погоде в Краснодарском крае, но и о температуре воды.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Черное море уже приятно заходить.

Вода у берегов Сочи достигла отметки в +28 градусов. В Анапе и Новороссийске также достаточно комфортно — уже +26 градусов, в Туапсе на градус холоднее, в Геленджике — до +24.

В Азовском море сейчас +23 градуса, пишет kuban.kp.ru.

Ранее туристка рассказала об обмане сочинских таксистов.