Кубанский сотрудник МЧС рассказал, как спасти свою жизнь, если затягивает в море волной

Тягун стал причиной трагедии в Сочи, где 20-летнюю девушку унесло в Черное море, из него она уже не смогла выбраться. Чтобы предотвратить повторение подобных случаев, краснодарский спасатель Александр Субочев поделился советами о том, как можно выжить, если затаскивает в море и накрывает волной.

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«Не стоит тратить силы на борьбу с волнами. Лучше постараться расслабиться, удерживаться на воде и довериться волнам», — говорит спасатель.

Он предупредил, что опасно выходить в море, если шторм усиливается до двух баллов.

Волна сама может вынести на берег. Нужно стараться удерживаться на поверхности.

Еще один вариант — попытаться отплыть от берега подальше, где меньшее волнение, чтобы подать сигналы бедствия, пишет kuban.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что спасателям удалось найти тело унесенной в Черное море девушки только через несколько дней.