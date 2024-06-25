Семья из Санкт-Петербурга описала свой отдых в Турции одной фразой: «Больше туда не поедем»

Семейная пара из Санкт-Петербурга поделилась своими впечатлениями о недавнем отдыхе в Турции. Их выбор пал на Каппадокию. Однако, несмотря на живописные пейзажи и увлекательные экскурсии, туристы оставили довольно категоричный отзыв, сказав: «Больше туда не поедем».

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Пара потратила на всю поездку около 150 тысяч рублей. Первым пунктом назначения был Стамбул, откуда они отправились в город Гереме. Одной из главных точек их путешествия стало знаменитое место, привлекающее туристов своими воздушными шарами. Супруги даже смогли полетать на одном из них, наслаждаясь захватывающими видами. Однако само местечко оказалось маленьким поселком, который можно осмотреть за день, а больше там делать нечего.

Ранее туристка оставила честный отзыв об отдыхе в Абхазии.

По материалам портала «Тонкости туризма».