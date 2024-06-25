Жительница Уфы оставила честный отзыв об отдыхе в Абхазии в 2024 году: «Знали о разрухе»

Жительница Уфы поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии в 2024 году. Она отметила, что многие выбирают это направление для проведения отпуска.

Туристка подчеркнула, что на курортах царит разруха. Ей было сложно снять жилье на длительный срок. С мужем она с трудом нашла подходящие апартаменты, поскольку местные жители говорили, что от гостей больше уборки, чем прибыли.

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«Мы с мужем знали о разрухе и проблемах в стране, но как бывалых путешественников нас это не остановило. Думали, что хуже, чем в азиатских странах точно не будет, но глубоко ошиблись», — сказала путешественница.

Среди положительных моментов путешественница выделила красивую природу, малолюдные пляжи, которых нет в Сочи, а также возможность наблюдать за дельфинами в море.

Туристка заключила, что Абхазия подходит для тех, кто не предъявляет высоких требований к сервису.

Ранее еще один турист рассказал об отдыхе в Абхазии.

По материалам отзыва на irecommend.ru.