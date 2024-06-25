Туристы отказываются от отпусков в Крыму, переживая за свою безопасность

Российские туристы начинают отказываться от мыслей об отпуске в Крыму. Это происходит и с теми, кто хотел отдохнуть в Дагестане.

Число отмен броней и отказов выросло до 10-20%. Как поясняют эксперты рынка, отмен могло быть еще больше, но не всем удается оформить возврат путевки без потерь.

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Известно о том, что из-за неспокойной обстановки число отказов от отпуска в Севастополе увеличилось на 78%, в Крыму — почти на треть. Обычно это значение не превышает 10%, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что отели готовы возвращать деньги, если туристы не захотят ехать на полуостров.