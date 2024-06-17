Девушка попала в реанимацию в Санкт-Петербурге с ожогами 60 % тела после загара на берегу Финского залива

В Санкт-Петербурге девушка оказалась в критическом состоянии после того, как позагорала на берегу Финского залива. В больнице у нее выявили ожог 60% поверхности тела. Подобный случай еще с одной жительницей города на Неве был в мае.

23-летняя Юлия решила насладиться жаркими лучами солнца на пляже залива, проведя там целый день. К счастью, девушку вовремя спасли подруги, которые немедленно доставили ее в больницу.

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Специалисты диагностировали у Юлии ожог 60% поверхности тела первой и второй степени. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в отделении ожоговой реанимации.

Стоит отметить, что это не единичный случай получения ожога под питерским солнцем. В минувшем мае еще одна девушка угодила в реанимацию, принимая солнечные ванны. Она получила ожог первой степени 80-ти процентов поверхности тела.

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По материалам «Фонтанка», spb.aif.ru.