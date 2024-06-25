Отдыхающих на Кубани взбесила куча шезлонгов у самого Черного моря

Отдыхающие на Кубани активно делятся своими впечатлениями. Уже почти прошел первый месяц лета, накопилось большое количество отзывов, среди которых немало отрицательных.

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Курортники отмечают, что даже на бесплатных пляжах требуются деньги для комфортного отдыха. Сейчас набирает популярность тенденция заполнять всю линию у самого Черного моря платными лежаками.

Это делается рано утром, так что отдыхающим негде разместить свои вещи. Например, такое происходит на пляже Алексино в Новороссийске. Стоимость шезлонга составляет 300 рублей. Здесь же платные туалеты и душевые, пишет livekuban.ru.

В этом году история с платными туалетами не единственная. Ранее отдыхающие жаловались на то, что на побережье Сочи теперь все кабинки платные.