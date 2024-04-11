Собирающимся на машине к Черному морю туристам рассказали о возможной ошибке

Туристов, которые собираются в автопутешествие по Краснодарскому краю и Абхазии, предупредили о «подставе». В неприятную ситуацию могут попасть те, кто не привык «волочиться» в медленно едущей колонне водителей.

Суть в том, что на трассе появляется машина, которая едет по узкому участку со сплошной полосой. Водителей, которые решают обогнать авто, останавливает ближайший пост ДПС. Об этом рассказал путешественник в видео, опубликованном в паблике «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожные полицейские уже осведомлены о нарушении автолюбителя, на которого составляется протокол.

«Меня еще лет пять назад так тормозили в Абхазии», — рассказывали автомобилисты. «У нас на серпантине всегда так делают», — делились наблюдениями другие.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о главной опасности на пляжах Сочи. Он предупредил тех, кто едет к Черному морю в пик сезона.