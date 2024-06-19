Отдыхающие Краснодарского края начали массово попадать в больницы

В Краснодарском крае начался сезон кишечных заболеваний, который зачастую совпадает с наплывом туристов. Больницы уже пополняются курортниками, и медики связывают это с жарой.

В этом году июнь выдался особенно жарким, что привело к раннему началу заражений. Туристы начали массово болеть на побережье. Некоторые простужаются, пытаясь охладиться под кондиционером, что приводит к пневмонии. Однако большая часть получает острые кишечные инфекции, включая энтеровирус и ротавирус.

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Причин для этого несколько. Во-первых, высокая температура морской воды способствует размножению бактерий. Во-вторых, несовершенство очистных сооружений, построенных в основном еще в 70-х годах прошлого века, не позволяет справляться с нынешними объемами отходов человеческой жизнедеятельности. В-третьих, незаконные врезки и выпуски в местные реки частных канализаций также способствуют распространению инфекций, пишет big-rostov.ru.

Ранее турист, который в этом году отказался от отдыха в Сочи, рассказал, как сейчас в Абхазии.