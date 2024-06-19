Отказавшийся в этом году от Сочи россиянин оставил честный отзыв об отдыхе в Абхазии

Российский турист, отказавшийся от отдыха в Сочи, поделился честным отзывом об отдыхе в Абхазии этим летом. Он отметил, что на побережье приятно находиться, однако местные жители постоянно сжигают мусор прямо на пляже, что вызывает недовольство у туристов.
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Отпускник предупредил, что в местных кафе любят очень громко слушать музыку на русском языке, а еще водные развлечения на «банане» не дают спокойно купаться.
Еще россиянин рассказал, что отравился местной едой. Он посоветовал воздерживаться от блюд из переработанного мяса и заправленных салатов, которые долго стоят, пишет «Лента.ру».
Ранее стало известно о том, что россияне теряют интерес к отдыху в Сочи.
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