В АТОР рассказали, что туроператоры готовы вернуть деньги за путевки в Крым

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что туроператоры готовы возвращать отданные деньги тем, кто хочет отказаться от поездки в Крым из-за неспокойной обстановки.

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Все же на данный момент россияне не так активно отказываются от путевок, массовых обращений в туристические компании нет, пишет «Вестник АТОР».

Ранее рассказывалось о том, что в этом году отдых в Крыму дешевле, чем в Сочи. По данным экспертов, разница приличная, которая доходит почти до половины стоимости отдыха. Аналитики рынка отмечают, что сейчас в Краснодарском крае необоснованно завышенные ценники.