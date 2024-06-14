Ученый рассказал, что жители Крыма начнут чаще видеть полярное сияние

В ближайшие два года жители Крыма смогут насладиться чарующим зрелищем северного сияния. Точные даты этого волшебного явления природы предсказать сложно, однако ученые уверены, что частота его появления увеличится. Об этом сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

По его словам, северное сияние возникает после вспышек на Солнце. Солнечные частицы вступают в контакт с магнитным полем нашей планеты. Специалист уточнил, что подобные явления подчиняются определенной цикличности, обычно это период в одиннадцать лет.

Однако яркость северного сияния ученые не могут спрогнозировать заранее, ее фиксируют лишь после того, как выброс уже произошел, пишет kianews24.ru.

Ранее отпускникам рассказали, когда у побережья Крыма станет комфортно купаться.