Отдых в Крыму в этом году будет на 40% дешевле, чем в Сочи

Сейчас один из самых дешевых вариантов отдыха на Черноморском побережье — Крым. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

За последнее время отдых на полуострове заметно подешевел, если сравнивать с Краснодарским краем, где все только дорожает.

Эксперт связывает тренд с тем, что в Сочи действует единственный на российском побережье Черного моря аэропорт.

Зная об этом, местные владельцы гостиниц повышают цены. Больше всего это бьет по люксовому сегменту, но стоимость отдыха растет у тех, кто предлагает размещение в гостевых домах.

«Тот отель, который стоит, например, 10 тысяч рублей в Сочи, в Крыму будет стоить от силы шесть тысяч», — сказал Мкртчян.

При этом нельзя сказать, что качество услуг улучшается соразмерно ценам. В Крыму многие предложения будут на 40% дешевле. На четверть меньше придется отдать за отдых в Анапе.

Ранее стало известно о том, что в горах Краснодарского края завершился горнолыжный сезон.

Источник: радио «Комсомольская правда».