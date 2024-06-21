Американец удивился тому, как русские отдыхают в Сочи

Американец, решивший отдохнуть в Краснодарском крае и Крыму, поделился своими впечатлениями, отметив как положительные, так и отрицательные моменты.

Мужчина признался, что ему нравится путешествовать по России, но некоторые вещи его сильно удивляют. К примеру, на российском юге его не устроил уровень сервиса. По словам мужчины, он еле дотягивает до «троечки», но за него просят «по люксу».

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Тем не менее, иностранец отметил главный плюс — удивительную природу, на которую действительно стоит посмотреть. Однако и здесь есть недостаток — хаотичная жилая застройка.

Ранее рассказывалось, что туристы «облепили» побережье Кабардинки так, что там тряпку негде положить.

По материалам Дзен-канала «Где нам жить».