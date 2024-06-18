Море прогрелось до 24 градусов: отпускникам рассказали о погоде в Сочи на неделе до 23 июня

Отпускникам рассказали о том, какой будет погода на побережье Черного моря в ближайшие дни.

Многие уже отправились в Сочи, где летом всегда жарко. Эта неделя не станет исключением: максимальная температура воздуха может достигнуть +28 градусов, в то время как Черное море сейчас прогрелось только до +24 градусов.

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Предстоящей ночью ожидается небольшое похолодание — до +21, но уже в среду снова будет жарко. До конца недели днем ожидается температура под +30 градусов.

Можно сказать, что курортникам повезло с погодой, так как дождей не прогнозируется, пишут «Известия».

Ранее стало известно о том, что парк развлечений с аттракционами в Адлере будет работать и ночью.