Отпускники «воют» от отдыха в Сочи в 2024 году и начинают от него отказываться

Директор одного из турагентств Анастасия Данилина рассказала, что отдых в Сочи и на других курортах Краснодарского края начал отпугивать туристов из-за ряда причин. Многие уже столкнулись с негативными впечатлениями.

Основная проблема — острая нехватка пляжей и гостиниц. Это заставляет даже тех, кто привык отдыхать у Черного моря, искать альтернативные направления.

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Кроме того, цены на отдых в Сочи и его окрестностях сравнялись со стоимостью того, что предлагают Египет и Турция. Отечественные отельеры начали развивать систему «все включено» в Сочи, но сервис еще далек от зарубежного.

Высокие цены, переполненные пляжи и отсутствие должного сервиса все чаще заставляют россиян искать варианты получше, сказала Данилина, пишет runews24.ru.

Ранее стало известно, когда лучше всего брать отпуск, чтобы дешево отдохнуть в Сочи.